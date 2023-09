E’ giusto che i ruoli italiani siano affidati agli stranieri?

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 4 settembre 2023) Pierfrancesco Favino nei panni di D'Artagnan Pierfrancesco Favino ha lanciato l’allarme. Dal Festival del Cinema di Venezia, l’attore ha tuonato contro Ferrari e gli altri film in cui personaggivengono interpretati da attori americani. “Se un cubano non può fare un messicano perché un americano può fare un italiano?” ha tuonato parlando di tema di appropriazione culturale. Un’uscita da molti giudicati eccessiva, per qualcuno anche grottesca, che però suscita una riflessione. Se noi ci rapportiamo al politicamente corretto imperante in America, attento sui temi dell’appropriazione culturale (fecero notizia, ad esempio, le scuse di Alison Brie per aver doppiato un personaggio d’origine vietnamita in Bojack Horseman), allora Favino non ha torto. Tuttavia, in Usa, spesso si è raggiunto il paradosso, da cui ci auguriamo di stare alla larga, e l’attenzione ...