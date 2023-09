(Di lunedì 4 settembre 2023) Un'che trasportava un ferito sarebbe stata bloccata da due taxi a guida autonoma. Il problema è che la versione dei vigili del fuoco non è stata confermata dalla controparte, la General Motors. Il fatto è successo a San Francisco, in California. I protagonisti della vicenda sono i...

Le interferenze della guida autonoma Idi Cruise e Waymo trasportano passeggeri a San ... In un altro caso, ad aprile 2023, un'auto di Cruise è arrivata sulla scena di un incendio dove...Perché non funzionano Leaziende rivali Cruise (business unit dedicata aiGeneral Motors ) e Waymo (società di guida autonoma del gruppo Alphabet, cioè Google ) già si credevano essere ...... 24/7, solosettimane prima degli incidenti. Si torna quindi a mettere in dubbio questo, all'effettivo più pericolosi di quanto si pensi e per questo motivo le cose, adesso, potrebbero ...

«Due robotaxi bloccano un'ambulanza e il paziente muore»: a San ... Corriere della Sera

