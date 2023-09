Dua Lipa | pancia piatta e addiminale scolpito nascondono un segreto

(Di lunedì 4 settembre 2023) Duamostra sui sociale addominali scolpiti (foto: IPA) C’è chi dice che i canoni estetici degli anni 2000 stiano tornando. Anche se ancora distanti da quella magrezza eccessiva che 20 anni fa ossessionava giovani dive come Lindsay Lohan e Nicole Riche, oggi molte star mostrano fiere sui social i risultati di diete e intensi workout. Lo hanno fatto le Kardashian – che fino a qualche mese fa proprio grazie alle loro curve mozzafiato erano considerate l’emblema della Body Positivity -, poi è toccato all’attrice Chelsea Handler e all’infuencer Remi Bader. Queste ultime hanno persino ammesso di aver assunto un farmaco per diabetici, l’Ozempic, per raggiungere i risultati scatenando polemiche di fan e medici. Oggi è la volta di Duache in questi giorni ha postato sui social diversi scatti in ...

Al Met Gala 2023 si è presentata con al collo lo stesso diamante indossato da Audrey Hepburn durante la prima del celebre film Colazione da Tiffany. Il collier diaveva incastonato il diamante però bianco da 124.54 carati derivante da quello grezzo da 287.42 carati estratto a Kimberly in Sudafrica nel 1877. Un pezzo storico quindi. Eppure il cuore ...Caratteristica che lo ha reso presto virale sui social e molto amato da icone della Gen Z comee Olivia Rodrigo. Collezione Autunno - Inverno 2023/2024 Nodaleto Leggi anche › A grandi ...LE HITS STRANIERE Dall'estero , come ormai accaduto anche negli ultimi anni, non sono arrivate hit clamorose: la più rilevante è " Dance The Night " di, sospinta soprattutto dal film ...

Dua Lipa, la pop star si fa in quattro: il successo di Barbie è anche merito suo OGGI

Le prime notizie di un possibile amore tra Dua Lipa e Romain Gavras risalgono allo scorso maggio. Da lì poche le informazioni carpite dal gossip, con una relazione che è continuata lontana dai ...Per restare in forma Dua Lipa si allena in maniera intensiva 15 minuti tutti i giorni. Quanto alla dieta, segue solo alcuni consigli ...