Dopo la Annunziata Pd in trappola | chi è costretta a candidare Elly Schlein

(Di lunedì 4 settembre 2023) È ancora presto per completare il puzzle. Da qui al 9 giugno, quando si voterà per il Parlamento Ue, i tornanti da superare sono tanti- la legge di bilancio, il salario minimo, le candidature per le elezioni amministrative 2024 - e potrebbero cambiare il quadro. Ma sulle elezioni per le Europee, nel Pd, in molti hanno già cominciato a scaldare i motori. Anche perché sono elezioni che hanno bisogno di una notevole rincorsa: le circoscrizioni elettorali sono molto grandi, c'è il voto preferenza. Fattori che richiedono squadre forti e preparazione. Riunioni ufficiali, al Nazareno, non ce ne sono state. Ma ovviamente ancheha cominciato a ragionarci, a sondare possibili candidati, e a consultarsi coi suoi, ma anche con Stefano Bonaccini, leader dell'area di minoranza. Nonostante di ufficiale non ci sia niente, alcuni punti fermi emergono. E ...