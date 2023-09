Donna uccisa a Roma | sull' addome segno di coltellate

Il cadavere di una, infermiera di 52 anni, è stato trovato questo pomeriggio in un androne di un palazzo a Roma, sull'addome segni di ferite da arma da taglio. Il corpo era in uno stabile di via Giuseppe Allievo ...Un'infermiera di 52 anni è stataa coltellate nell'androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo, a Primavalle, in zona Trionfale, a Roma. Il cadavere dellaè stato ritrovato alle 17 di oggi. A chiamare il 112 è stato un ...18.09 Roma,a coltellate Un'infermiera di 52 anni è stataa coltellate questo pomeriggio nel quartiere Trionfale nella periferia di Roma. Il cadavere dellaè stato trovato in un ...

Roma, donna uccisa a coltellate nell'androne di un palazzo: indagini TGCOM

Pomeriggio di paura a Monte Mario, dove una donna è stata trovata morta all’interno di un palazzo condominiale. La signora si trovava nei pressi del portone, quando alcuni condomini hanno avvistato il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...