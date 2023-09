Donna accoltellata | ennesima vittima della furia maschile

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 4 settembre 2023) Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità dell’ospedale San Filippo Neri. Rossella Nappini, madre di due figli e infermiera presso l’ambulatorio dell’ospedale, è stata trovata senza vita, in un lago di sangue. Curiosamente, anche sua sorella lavora presso lo stesso ospedale, ma risiede a San Lorenzo. Secondo le testimonianze dei vicini, Rossella era unaschiva, concentrata principalmente sul lavoro e sulla famiglia. “Era schiva, solo casa e lavoro”, condividono. Tuttavia, uno sguardo al suo profilo Facebook rivela un dettaglio straziante: nel 2018, per il suo compleanno, aveva chiesto donazioni per “la casa delle donne per non subire violenza”. Questa richiesta solleva innumerevoli domande sulle circostanzesua scomparsa. La scoperta del corpo di Rossella è avvenuta per caso, quando due studenti si sono imbattuti nella scena ...