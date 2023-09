Djokovic senza problemi | ai quarti c’è l’idolo di casa

...frustrazione a un goffo tentativo di parata contro pallate che gli scheggiavano la racchetta... Col terzo americano nei quarti, Taylor Fritz, chiamato alla rivincita contro Novak. ...... non volevo ripetere quello che era successo nel terzo turno , dove ero un po' piatto,quella ... Così Novakanalizza il match vinto per tre set a zero contro Borna Gojo negli ottavi di ...I due hanno proceduto 'on serve'permettere all'avversario di avere opportunità di strappare ... ma sul 3 - 3 per il croato non c'è stato nulla da fare:ha conquistato un break a zero e ...

Dopo le fatiche del derby di terzo turno con Laslo Djere, scivola via senza problemi il match di ottavi di finale per Novak Djokovic. Troppa differenza tra il campione serbo e il qualificato croato ...Novak Djokovic è entrato nei quarti di finale degli Us Open, vincendo in tre set contro il qualificato croato Borna Gojo con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 in due ore e 25 minuti ...