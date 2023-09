Dispersa nel lago d’Iseo | le ricerche continuano | in azione il sonar

Macabro ritrovamento a met agosto per una persona a passeggio nei pressi di Champex - Lac,Vallese, che si imbattutacadavere di un uomo dato per disperso due anni fa. Oggi il corpo dell'anziano sulla novantina stato formalmente identificato, comunica la polizia cantonale del Vallese in un nota. Il ritrovamento ...Il primo corpo dalle acque del lago d'Iseo lo ha recuperato quando aveva soltanto 11 anni. Era il 1956 ed era uscito in barca insieme al padre, un pescatore di Pisogne. "In quel periodo, quando una ...Il dispiegamento di forze è massimo, ma per ora le ricerche proseguono senza esito. Non vi è infatti traccia della turista tedesca di 20 anni che è scomparsa nelle acque del Lago d'Iseo da venerdì ...

Ragazza dispersa nel lago d'Iseo: proseguono le ricerche. L'amica positiva all'alcoltest>>> GLI AGGIORNAMENTI Bresciaoggi

ha provocato 388 tra morti e dispersi sull'isola di Maui. Canada, le nuvole di fumo generate da un incendio viste dal satellite: le immagini in timelapse Fiamme indomabili anche nel Grande Nord: in ...Nella notte è stato recuperato il cadavere della turista tedesca che risultava scomparsa nelle acque del lago Maggiore dopo essersi tuffata, domenica ...