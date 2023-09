Disastro Ilary Blasi | la notizia che nessuno sperava è appena arrivata | fatta fuori così

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 4 settembre 2023) Brutte notizie per(Fonte MediasetPlay) Il futuro della conduttriceè ormai in bilico e di recente èunache non farà di certo piacere ai suoi fan. Nel corso dell’ultimo anno persono arrivati tutta una serie di colpi di scena con cui fare i conti. Dal punto di vista privato ha annunciato il divorzio dal marito Francesco Totti ed i due hanno messo fine al loro matrimonio dopo tanti anni insieme. Dal punto di vista lavorativo è tornata al timone dell‘Isola dei Famosi senza però convincere il pubblico e lo confermano i dati di ascolto. Una situazione che adesso rischia di peggiorare visto che non solo il suo futuro è in bilico ma potrebbe essersi aggiunta una ulteriore brutta ...