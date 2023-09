Diretta Us Open | Alcaraz - Arnaldi 2 - 0 6 - 3 | 6 - 3 | segui la partita LIVE

(Di lunedì 4 settembre 2023) NEW YORK (STATI UNITI) - Due gli italiani protagonisti agli ottavi di finale degli Us: il primo azzurro a scendere in campo (a partire dalle 19:30 , ora italiana) sarà Matteo. Il 22enne ...

Una richiesta avanzata anche telefonicamente alla premier Giorgia Meloni, come ha raccontato la donna a Estate in. "Un sedicenne che spara a sangue freddo, da killer, va giudicato come un ...US, New York Arthur Ashe Stadium, ottavi di finale Arnaldi (ITA) 3 3 1 Alcaraz (SPA) 6 6 1 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US...NEW YORK (STATI UNITI) - Due gli italiani protagonisti agli ottavi di finale degli Us: il primo azzurro a scendere in campo (a partire dalle 19:30 , ora italiana) sarà Matteo ... Segui la...

Tennis US Open 2023 Arnaldi-Alcaraz diretta live: reazione di Matteo nel 3°set! Virgilio Sport

Arnaldi-Alcaraz è il secondo incontro del turno mattutino all'Arthur Ashe Stadium, dunque non inizierà prima delle 19:30 italiane. La sfida sarà visibile in diretta su Supertennis (canale 64 del ...New York – Mancano poche ore al match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si svolgerà questa notte non prima delle 2,30 ora italiana per il quarto turno e gli ottavi di finale dello US ...