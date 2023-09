Dieta e smart working | come rimettersi in forma dopo le ferie estive?

(Di lunedì 4 settembre 2023) Life&People.it Esploso nell’era della pandemia, oggi loè diventato modalità di lavoro agile a tutti gli effetti. Tante le aziende che ne hanno apprezzato i benefici nei momenti più critici vissuti negli anni passati e hanno deciso di adottarlostrategia base del proprio piano di lavoro. Molte altre che l’avevano messa in atto, continuano a investire sul lavoro a distanza, convinte che non basta essere in ufficio per lavorare bene e molto. In questi giorni in cui tutto ritorna alla normalità, il telelavoro può essere il modo giusto per curare la propria remise en forme.rappresentano, infatti binomio perfetto per perdere qualche chilo di troppo accumulato nel corso delle. Ma...

...con uno smartphone iOS o Android si trasforma in una bilancia. Le informazioni passano alla memoria interna e/o ad un archivio online e possono essere elaborate per migliorare una, ......di calorie per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di salute mantenendo una... Samsung Food punta a semplificare l'uso di una cucinae connessa con gli elettrodomestici ...working: come organizzare i pasti per lavorare meglio e dimagrire Lavorando da casa si possono organizzare meglio i pasti. I consigli dell'esperta per mantenere un buono stile alimentare ...

| Il cibo sostenibile è lo stesso che potrebbe assicurare una vita più lunga e più sana: un’alimentazione con una forte base vegetale avevano il 25 per cento in meno di probabilità di morire ...Stare a dieta al rientro dalle vacanze può essere più semplice se il lavoro in presenza si alterna allo smart working. A casa, infatti, focalizzarsi sulla qualità dei pasti è molto più semplice che in ...