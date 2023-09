Di Lorenzo | l’agente non ha dubbi | che messaggio a Spalletti!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tra Giovanni Die Luciano Spalletti c’è un rapporto speciale.del terzino del Napoli manda unal nuovo ct dell’Italia. Il Napoli, nella passata stagione, ha fatto sognare ad occhi aperti tutti i suoi tifosi. Gli azzurri hanno regalato ad un intero popolo una gioia infinita come quella dello scudetto. Tra gli artefici di questo straordinario successo ci sono, senz’altro, Luciano Spalletti e Giovanni Di. Il terzino, dopo gli addii di Insigne, Koulibaly e Mertens è diventato capitano per scelta del tecnico di Certaldo. Tra i due è nato un rapporto speciale, di immensa fiducia come dimostra l’abbraccio dopo il gol del terzino contro l’Inter a fine campionato. Die Spalletti si ritrovano: ildelLe loro strade si ...