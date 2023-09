Dettagli e frammenti di un' intesa nel tipico linguaggio impressionistico della regista | che se non altro seduce sempre

(Di lunedì 4 settembre 2023) «Non ho fatto un film per i fan di Elvis», ha detto Sofia Coppola di Priscilla, passato oggi in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. La Elvis Presley Enterprises, letto il progetto, non le ha concesso i diritti all’uso delle canzoni, ma lei ha risolto brillantemente con una colonna sonora che non fa rimpiangere il rocker. E nemmeno il biopic precedente sul re Rock N’ Roll, quello strabordante e notevole di Baz Luhrmann. Priscilla di Sofia Coppola, il trailer X ...

Rinvenuti a Ostia nuovi frammenti dei Fasti, raccontano altri dettagli su Adriano AGI - Agenzia Italia

Esporsi come oggetto cinematografico per sapere di non essere stati dimenticati da chi ci ha amato. Evento alle Giornate degli Autori e prossimamente al cinema.Avi Loeb e il suo team del Progetto Galileo fanno una scoperta rivoluzionaria: frammenti di un meteorite interstellare nel cuore dell'Oceano Pacifico.