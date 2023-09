Democratici | il 14esimo emendamento potrebbe impedire candidatura Trump

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il 14modella Costituzione degli Stati Uniticostituire una base legale sufficiente pera Donalddi candidarsi alla Casa Bianca: lo ha affermato Tim Kaine, uno dei principali esponenti del Partito Democratico ed ex candidato alla vicepresidenza nel 2016. "L'attacco a Capitol Hill era stato pianificato con il proposito di interrompere la pacifica transizione dei poteri come previsto dalla Costituzione", ha spiegato Kaine intervistato dalla rete televisiva Abc. "La terminologia è assai specifica: parla complicità o ausilio nell'insurrezione contro la Costituzione degli Stati Uniti, non contro gli Stati Uniti ma contro la Costituzione", ha concluso. Il 14moprevede l'allontanamento perpetuo dai pubblici uffici - federali e statali - di chi avendo prestato un ...