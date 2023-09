Debutto di Myrta a Mediaset | video in diretta con due “novità clamorose”

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ieri sera c’è stato il verodiMerlino a. La conduttrice che arriva da La7 si è presentata al pubblico del biscione nella trasmissione di Giuseppe Brindisi, Zona Bianca, in onda su Rete 4. La giornalista ha parlato del nuovo Pomeriggio 5, di ‘’, notizie ‘straordinariamente importanti’ con cui aprirà la prima puntata, di un ‘meraviglioso studio caldo pieno di ospiti’ e del nuovo orario del suo programma pomeridiano, che da domani non partirà più alle 17:30, ma alle 16:55.diMerlino a: ilina Zona Bianca. “Devo dire che questo è più che un benvenuto e un, è un battesimo. La mia prima volta che si vede la mia faccia in ...