De Vrij si riprende la difesa dell’Inter Dualismo con Acerbi?

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dopo una stagione e mezza di calo, già dal finale dello scorso anno Stefan desta ri-aumentando il livello delle sue prestazioni. Prendendosi la, come dimostrano queste prime tre uscite in Serie A. Ora potrebbe aprirsi ilcon Francesco– Complice l’infortunio prestagionale di Francesco, Stefan deè tornato a comandare la. E lo ha fatto con grande autorevolezza e con grandi prestazioni, come dimostrano le prime tre uscite contro Monza, Cagliari e Fiorentina. Dopo le critiche che avevano portato anche grossi dubbi su un eventuale rinnovo contrattuale, l’olandese con grande lavoro e soprattutto in silenzio ha dimostrato di poter tornare sui ...

De7: Si temeva per l'assenza di Acerbi e invece l'olandese è stato perfetto a Cagliari così come lo era stato a Milano, contro il Monza. Si concede anche qualche bella galoppata palla al piede. ...Inter (3 - 5 - 2) : Onana; Darmian, De, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, ... In casa Lazio l'ex Sarri conferma Maximiano come portiere di Coppa e recupera Immobile, che si...De5 Ingenuo il fallo da rigore su Zapata, incerto in troppe situazioni. Bastoni 6 Rischia di uscire dopo 8' per un problema al ginocchio, ma stringe i denti e si(Acerbi 6). ...

Cagliari - Inter (0-2) Serie A 2023 la Repubblica

INTER-FIORENTINA 4-0 (24' Thuram, 53', 73' Lautaro Martinez, 57' Calhanoglu (R)) LIVE MATCH 76' - Italiano concede minuti al giovane Amatucci, fuori Arthur. IL GOL ...La cronaca in diretta di Inter-Fiorentina, in programma oggi alle ore 18:30, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...