De Laurentiis rifiuta 200 milioni dall’Arabia per Osimhen | Con questi soldi solo un piede

(Di lunedì 4 settembre 2023) Aurelio Dehato 200di euroSaudita per Victor. Lo scrive L’Équipe, secondo cui il presidente del Napoli oltre a respingere l’offerta dell’Al-Hilal per il 24enne attaccante nigeriano ha anche inviato una mail sarcastica agli intermediari incaricati dal club saudita. “Con la tua offerta si può comprareundi. Per l’anno prossimo penso che potrete offrire 500e probabilmente valuteremo la vostra offerta, ma ripeto: forse”, ha scritto il numero uno del club partenopeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo riferisce L'Equipe: "Se tra un anno ne offrite 500 ...Aurelio Deha rifiutato 200 milioni di euro dall'Arabia Saudita per Victor Osimhen. Lo scrive L'Équipe, secondo cui il presidente del Napoli oltre a respingere l'offerta dell'Al - Hilal per il 24enne ...Zanoli non andrà allo Sporting Ha avanzato anche un'offerta da 500 mila euro per il prestito più altri 12,5 milioni per il riscatto, ma il club di Del'ha rifiutata. Il futuro del terzino ...

De Laurentiis rifiuta i soldi arabi per Osimhen con una mail ... Sport Fanpage

Un’offerta enorme ma rifiutata dal Presidente Aurelio De Laurentiis, che anzi non le ha mandata a dire al club saudita rispondendo a tono in una mail riportata in esclusiva dal portale francese ...Aurelio De Laurentiis ha rifiutato 200 milioni di euro dall’Arabia Saudita per Victor Osimhen. Lo scrive L’Équipe, secondo cui il presidente del Napoli oltre a respingere l’offerta dell’Al-Hilal per i ...