De Boer sull' arrivo di Klaassen all' Inter | Incomprensibile | dove sta la logica? - Top News

(Di lunedì 4 settembre 2023) Davyè uno degli ultimi acquisti dell'nella sessione di mercato che si è appena conclusa: arrivato dall'Ajax quasi a zero (secondo la Gazzetta negli accordi con i lancieri è presente anche una percentuale del 20%a futura rivendita) il centrocampista olandese nel suo trasferimento in Serie A ha suscitato qualche dubbio da parte ...

...con i lancieri è presente anche una percentuale del 20% sulla futura rivendita) il centrocampista olandese nel suo trasferimento in Serie A ha suscitato qualche dubbio da parte di Ronald de, ex ...Llorente 5: pure lui'azione che porta al rigore è disastro, perché lascia un biuo enorme dove ... A disposizione: Svilar,, Ndicka, Kristensen, Karsdorp, Spinazzola, Pellegrini, Bove, Pagano, ...A disp.:, Svilar; Karsdorp, Kristensen, N'Dicka, Spinazzola; Bove, Pagano, Pellegrini, Pisilli;... la sfida sarà visibile anche in streaming'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o ...

De Boer sull'arrivo di Klaassen all'Inter: Incomprensibile, dove sta la ... Sportevai.it

Solo alcuni dei numeri indossati in passato dal centravanti belga sono liberi in giallorosso ma ce n'è uno speciale: tutti i dettagli ...