Dalla Spagna | Sergio Ramos torna a Siviglia

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Certi amori fanno dei giri immensi e poi… rino”. E’ il caso diche, dopo anni passati al Real Madrid e gli ultimi al Psg è pronto are a casa “Certi amori fanno dei giri immensi e poi… rino”. E’ il caso diche, dopo anni passati al Real Madrid e gli ultimi al Psg è pronto are a casa. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il difensore spagnolo è ormai vicino a vestire la maglia del, quella dove è cresciuto e ha preso il volo verso i grandi palcoscenici. Una scelta di cuore e non di soli che, di questi tempi, non è scontata.

Gara da dimenticare invece quella di Filip Sala, che non riesce a trovare il passo gara, perde posizioni fino a decidere di ritirarsi a cinque girifine.... in campo con Fucka scelto nel quintetto ideale nel campionato vintoJugoslavia di Obradovic ... Cosa che non potrà fare lacampione in carica e d'Europa esclusa in rimonta dal Canada nel ......internazionale d'arte cinematografica di Venezia - Il Festival di Venezia è organizzato... 18,7 Mld Euro) 09:00: Disoccupazione (atteso - 21,3K unità; preced. - 11K unità) 10:30 Unione ...

Droga dalla Spagna con la posta, un arresto a Cagliari Agenzia ANSA

Precipitazioni record in Spagna: alluvioni e nubifragi a Madrid, Tarragona e Valencia. Strade come fiumi e metropolitane allagate (video) ...La Promessa anticipazioni della soap spagnola di Canale 5, da lunedì 4 a venerdì 8 settembre 2023: che cosa succede nelle puntate di questa settimana.