Dai rimpatri alle baby gang | pacchetto sicurezza presto in Cdm

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le misure che a breve saranno varate dal governo Dmisure per assicurarepiù facili e veloci dei migranti irregolari che hanno commesso reati fino a nuove norme su atti di criminalità urbana,, violenze commesse contro pubblici ufficiali: è l’impianto del ‘’ che a breve – al prossimo Consiglio dei ministri o in una delle successive riunioni dell’esecutivo – sarà varato dal governo per affinare il sistema di prevenzione e di contrasto della criminalità. Il provvedimento (non è stato ancora deciso se nella forma di decreto o di ddl) dovrebbe contenere anche misure per il contrasto alla criminalità minorile, tra cui il ‘daspo’ per l’allontanamento di minorenni da determinate aree urbane. Le nuove norme sono in fase di avanzata definizione: ...