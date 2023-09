D19 Roma sud | Chiusa per una notte la Stazione San Cesareo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sulla D19 Diramazionesud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 6 alle 5 di giovedì 7 settembre, saràladi San, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene dal Grande Raccordo Anulare. In alternativa, si consiglia di utilizzare ladi Monteporzio Catone. (Com/Red/ Dire)

Dalle ore 22:00 di lunedì 28 agosto alle 06:00 di martedì 29 agosto resterà chiusa sullaDiramazionesud la rampa di immissione sulla A1 Milano - Napoli per chi dalla Capitale è diretto nel capoluogo campano. La chiusura del tratto stradale si deve per consentire i lavori di ...Si ricorda che, nella stessa notte, la stazione di San Cesareo sarà chiusa in entrata anche verso/G. R. A. (Grande Raccordo Anulare), per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia 'Strada ...Dalle ore 22:00 di lunedì 28 agosto alle 06:00 di martedì 29 agosto resterà chiusa sullaDiramazionesud la rampa di immissione sulla A1 Milano - Napoli per chi dalla Capitale è diretto nel capoluogo campano. La chiusura del tratto stradale si deve per consentire i lavori di ...

D19 Diramazione Roma sud: chiusura immissione sulla A1 Trasporti-Italia.com

Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 6 alle 5 di giovedì 7 settembre, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in ...Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 6 alle 5:00 di ...