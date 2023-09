Cuneo Anno scolastico 2023-2024 | nuovi servizi e tariffe

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 4 settembre 2023) Per asili nido, scuole dell’infanzia ed elementari sul territorio cuneese alcune novità segnano l’avvio dell’. È stata informatizzata la procedura per l’acquisto dei libri di testo per le scuole primarie. Finita l’epoca delle cedole librarie cartacee da compilare e restituire, sarà sufficiente recarsi dal libraio preferito con il codice fiscale dell’alunno per fare la prenotazione. Una mail avviserà quando i libri sardisponibili. Dal 1 luglioè attivo il circuito PagoPa per il pagamento della mensa scolastica. È stato però anche rimodulato il sistema tariffario. L’ultima modifica risaliva al 2013. La ridefinizione tiene conto da un lato del pesante incremento dei costi deiesternalizzati (aumento che ha superato il 7%), ...