Cultura | tra sport e letteratura | torna a Procida il festival MARetica

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dall’8 al 10 settembre, la manifestazione che ogni anno assegna un omonimo premio alla miglior “narrazione di mare” in qualsiasi formato, e porta sull’isola ditre giornate didedicate al mare. Annunciati i candidati al premio di questa edizione: tra i libri “33 isole” di Lucio Bellomo (Mursia), “Una storia d’acqua” di Edward Wilson-Lee (Bollati Boringhieri), e due omonimi “Oceano” dei filosofi Roberto Casati (Einaudi) e Simone Regazzoni (Ponte alle grazie); fanno la loro prima apparizione il formato podcast con “La Nave” di Luca Misculin, e quello di Ilaria Abbiento per la sua opera poetico-artistica sul Mediterraneo; chiude in bellezza il premiatissimo film “Spiriti dell’isola” di Martin McDonagh (Searchlight Pictures). Valeria Parrella è ...

Dall'8 al 10 settembre torna MARetica, la manifestazione che ogni anno assegna un omonimo premio alla miglior "narrazione di mare" in qualsiasi formato, e porta sull'isola