Crotone | presentato dal Sindaco e dall’assessore Bossi il piano attuazione PNRR

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Consiliare, si è fatto il punto dello stato didel. Opere per nuovi asili, nuove mense, nuovi impianti sportivi, rigenerazione urbana di interi quartieri. Progetti per 20.500.000 euro già in itinere con cantieri aperti e gare aggiudicate. A fare il punto della situazione ilVoce e l’assessore alLuca. Presenti il team che l’amministrazione attraverso assunzioni specifiche ha istituito per curare i progetti delNazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio su questo punto si è incentrato l’intervento delche ha evidenziato come l’amministrazione attraverso ildelle assunzioni ha voluto prevedere professionalità specifiche per seguire una misura ...

Il tecnico gialloblù, in conferenza stampa, hala sfida in programma domani: 'La ... C'è il Foggia, il, il Catania. Sono contento della mia squadra, per l'obiettivo pensiamo di ...Prima conferenza pre - gara per il tecnico del Catania Luca Tabbiani che hala partita contro ildi domani sera al Massimino. EMOZIONI - "Ringraziamo i tifosi del Catania per la fiducia riposta in noi prima dell'inizio del campionato con gli abbonamenti ......di Serie C 2023 - '24 inizia venerdì sera al Massimino con il super anticipo tra Catania e. Il tecnico dei rossoblù Lamberto Zauli hala partita in conferenza stampa, parlando ...

Crotone, presentato lo stato di attuazione del PNRR. Il sindaco Voce ... Il Dispaccio

L'evento si è trasformato in una vera e propria palestra di riflessione su argomenti delicati e di vitale importanza per il tutto il territorio jonico. I prossimi appuntamento sono previsti a Paludi, ...Il Direttore Generale del Crotone è felice per la vittoria di Catania e per il mercato estivo condotto dalla società ...