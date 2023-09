Criscitiello | “Napoli | ritrova la tua umiltà! Hai perso l’identità data da Spalletti”

C'è un passaggio anche su- Lazio nell'editoriale di Micheleper Sportitalia.com. Questi i punti salientiMicheleè intervenuto in diretta a Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Ilha fatto quello che doveva ...Calcio- Michelescrive su Twitter la sua favorita per lo scudetto: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...

Criscitiello rivela cosa aveva confessato Sarri agli amici prima di ... Sportevai.it

Napoli, primo allarme. Michele Criscitiello commenta nel suo editoriale per Sportitalia la sconfitta degli azzurri contro la Lazio ...Il giornalista Criscitiello promuove il mercato del Napoli: "L'obiettivo era confermare i big, missione compiuta per gli azzurri".