Covid | ‘Pirola sembra meno infettiva ma sfugge ad anticorpi XBB’ | primi dati

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – La variante BA.2.86 di Sars-CoV-2, alias Pirola, come è stata battezzata dagli esperti sui social, "è antigenicamente distinta da XBB.1.5", cioè la variante Kraken, "e può sfuggire aglineutralizzanti indotti da XBB. L'efficacia del vaccino aggiornato dovrebbe essere attentamente monitorata" rispetto a questa nuova variante. "Tuttavia, BA.2.86 potrebbe non prevalere molto rapidamente a causa della sua minore infettività". E' in sintesi quanto emerge dai test condotti nel laboratorio di Yunlong Cao, gruppo che è stato in prima linea durante la pandemia diproprio nella valutazione di nuove varianti. L'esperto – in forze al Biomedical Pioneering Innovation Center (Biopic), Peking University di Pechino, in China – ha messo sotto la sua lente anche l'ultima new entry nella famiglia Sars-CoV-2: Pirola. A livello internazionale ...