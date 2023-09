Covid | impennata di contagi in tutto il mondo L’Italia è il secondo Paese per numero di casi

Covid. Oms: nel mondo +39% di nuovi casi. Nell'ultimo mese in Italia ... Quotidiano Sanità

Dal 31 luglio al 27 agosto sono stati segnalati oltre 1,4 milioni di nuovi casi di Covid nel mondo e oltre 1.800 decessi.Oltre duemila positivi nell'ultimo bollettino e 15 decessi. La fascia d'età più colpita quella degli over 90. I dottori: «È come se il virus si prendesse una vacanza estiva. Per ora visitiamo pazienti ...