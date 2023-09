Coup de Chance | recensione | Woody Allen a colpo sicuro

Leggi su screenworld

(Di lunedì 4 settembre 2023) Caro, è inutile che provi a ripetercelo in quasi ogni tuo film, cercando di convincerci che sì, il caos governa il mondo e le azioni delle persone, che i sentimenti non si possono programmare e comandare, che si tratta solo di colpi di fortuna. Come facciamo a crederti davvero quando alla soglia dei novant’anni e dopo una serie di film che quasi tutti considerano minori, lontani dai tuoi capolavori di trent’anni fa (anche se non sono mancate le perle da vero cineasta), ci presenti la tua opera numero cinquanta, con questa lucidità di scrittura, questa solidità narrativa, questa coerenza poetica? Nonostante il titolo che hai scelto, non possiamo proprio pensare che questo sia undi fortuna. Perché per aver scritto in questo modo l’ennesimo capitolo della tua lunga comedie humaine devi avere davvero le idee chiare, lucide, ben lontane dalla ...