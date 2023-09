Coup de Chance dimostra che Woody Allen | a 87 anni | ha ancora qualcosa da dire

(Di lunedì 4 settembre 2023) Si ha sempre il pregiudizio che un regista, passata una certa età, non abbia più nulla dao non abbia più la capacità di essere bravo come ai vecchi tempi., però, con il suo ultimo filmde, il 50esimo della sua lunga carriera, ciche un bravo regista lo è...

Fuori concorso Woody Allen conDee Luca Barbareschi, che torna alla regia con The Penitent - A Rational Man . Alle Giornate degli autori (Notti Veneziane) Alessandro Roia il debutto da ...Woody Allen ha ribadito ancora una volta come non ci fosse alcuna verità sulle accuse di molestie mossegli contro dalla figlia Dylan ...Woody Allen ha risposto cosi' alla domanda se non fosse stato difficile girare in francese il suode, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. E' il 50esimo film del ...

Woody Allen sbarca al Lido con il suo ‘Coup de chance’ la Repubblica

La recensione di Coup de chance: fortuna, cinismo irresistibile e gelosia criminale al centro del nuovo film di Woody Allen presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. RECENSIONE di ELISA TORSIELLO ...spiegando che bolle già in pentola per un racconto ambientato a New York ma che sta aspettando ancora una casa di produzione per realizzarlo. Vi ricordiamo che Coup de Chance arriverà nelle sale ...