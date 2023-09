Così la Cina puntella le banche russe ma rischia di sbagliare i conti

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’estate del 2023 che volge al termine, verrà ricordata per il collasso del rublo. Al Cremlino si sono vissuti attimi di terrore quando a cavallo di Ferragosto un dollaro americano è arrivato a valere 100 rubli, facendo vivere per un momento a Vladimir Putin l’incubo della Germania degli anni venti, quando si giocava a carte con le mazzette di marchi iper-svalutati. Il colpo di mano sui tassi, con il diktat alla Banca centrale russa (mal digerito dal governatore Elvira Nabiullina) ha ridato fiato alla valuta nazionale, ma il problema non è risolto. Anzi. Perché più del dollaro, la vera minaccia per il rublo è lo yuan. Debole a sua volta verso il biglietto verde (che mantiene ben saldo il ruolo di baricentro monetario globale) ma senza dubbio più in salute della valuta russa. E ora la questione monetaria finisce alla prova delle relazioni geopolitiche tra i due Paesi. Alleati sì, ma non ...