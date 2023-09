Corsi di formazione per amministratore condominiale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 settembre 2023) Primo appuntamento per gli amministratori di condominio sarà il 15 ed il 16 settembre, date in cui si svolgerà il terzo ed ultimo corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi del DM140/2014 per l’anno formativo 2022/2023. Il corso, della durata di 18 ore complessive oltre l’esame finale, si svolgerà on line e in presenza, presso la nostra sede di Via Vincenzo Bellini 43 a Bergamo. Il corso è aperto a tutti gli amministratori di condominio, anche se non iscritti ANACI. Ricordiamo che tutti gli amministratori di condominio sono obbligati a frequentare ogni anno formativo un corso di aggiornamento di almeno 15 ore e superane l’esame finale. L’ottenimento dell’attestato di superamento dell’esame finale del corso di aggiornamento è requisito fondamentale per continuare ad esercitare la professione dell’di condominio, poiché senza di esso la nomina è ...