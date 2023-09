CORRSPORT- Natan | voluto da Micheli | ecco come è nato il colpo low cost del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 4 settembre 2023)è stato scelto da Maurizio, secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha preferito non investire troppo sulla difesa. CALCIO. Ilha deciso di puntare sul giovane talento brasilianoper rinforzare la difesa. Il classe 2001 è stato scovato dallo scouting azzurro, in particolare da Maurizio, che ne ha intuito le potenzialità. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club partenopeo ha preferito non investire cifre elevate su un nuovo centrale dopo la cessione di Kim Min-Jae, ma ha optato per questa soluzione lowcon un occhio al futuro.è considerato un prospetto interessante su cuiruire la retroguardia dei prossimi anni. Il difensore è arrivato ...