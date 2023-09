Corato | cestello si sgancia da gru | 46enne morto travolto Incidente

(Di lunedì 4 settembre 2023)sul lavoro ieri sera a. Un imprenditorestava operando con una gru in un terreno. Dal mezzo si èto il carrello che hal’uomo che èsul colpo. L'articolosida gru, proviene da Noi Notizie..

Stava svolgendo dei lavori all'interno di una sua proprietà, ma è rimasto schiacciato daldella gru che stava maneggiando. È morto così un imprenditore 46enne a, in provincia di Bari , nella serata di domenica. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia del ...Incidente sul lavoro ieri sera a. Un imprenditore 46enne stava operando con una gru in un terreno. Dal mezzo si è sganciato il carrello che ha travolto l'uomo che è morto sul colpo.... un tragico incidente ha colpito un imprenditore edile di 46 anni residente a, nella ... stava operando con un'autogru equipaggiata di unquando quest'ultimo si è sganciato all'...

