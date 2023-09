Coppa del Mondo Scherma Paralimpica | l’Italia brilla d’argento con Matteo Betti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 settembre 2023) Busan – Ottava medaglia in tre giorni pernella tappa coreana dideldia Busan.nel fioretto maschile A, mentre si fermano ai piedi del podio per Emanuele Lambertini, Michele Massa e Rossana Pasquino. Argento che pesa quello di. Il fiorettista senese, numero 2 del seeding, è entrato in gara nel tabellone da 16 dove ha avuto la meglio sul tedesco Maurice Schmidt con il punteggio di 15-8. L’azzurro classe ’85, dopo un match molto equilibrato, ha superato nei quarti di finale l’inglese Lam Watson per 15-13 conquistandosi così la certezza di una medaglia. Ancora una vittoria in semifinale dove, ...