(Di lunedì 4 settembre 2023) Nørrebro, cool e multiculturale - Originariamente quartiere operaio e multi - culturale, oggi si è trasformato in un luogo di tendenza pulsante di vita e cultura, grazie al rinnovamento urbano ...

Cucina nordica, laboratorio per il mondo - Lo scenario della ristorazione dii più innovativi e stimolanti al mondo. Prima Noma e Geranium (ambedue 3 stelle) ed ora Alchemist , hanno ...Tappa imperdibili a, i Giardini Tivoli : il magico parco diverti - menti a pochi passi dal centro della città. Qualsiasi sia la tua età, riderai o urlerai divertendoti, dopo una giornata ...

Copenaghen, fra quartieri trendy, Nordic Cuisine e shopping TGCOM

Che si tratti di una prima visita o di un ritorno, la capitale danese è la meta ideale per un city break di fine estate o inizio autunno ...E ra il 2020 quando la settimana della moda di Copenhagen (considerata la quinta settimana della moda al mondo dopo New York, Londra, Milano 4 Parigi,) metteva ufficialmente la sostenibilità come suo ...