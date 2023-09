Conte non si pente della Via della Seta e prepara il dibattito in Aula

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Noi non ci siamo pentiti di nulla”, ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, parlando domenica al Forum Ambrosetti a Cernobbio del memorandum d’intesa da lui firmato nel 2019 in qualità di presidente del Consiglio rendendo l’Italia il primo (e ancora unico) Paese del G7 ad aderire alla Via, iniziativa-faro del leader cinese Xi Jinping. “Siamo stati il tredicesimo Paese europeo che ha sottoscritto l’accordo”via“con la Cina e abbiamo ottenuto per la prima volta l’inserimento di alcune clausole di protezione per i nostri interessi nazionali. Anche a beneficio di tutti gli altri Paesi”.non ha spiegato quali siano queste “clausole di protezione” che avrebbe ottenuto ...