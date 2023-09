Conte contro il governo | “Il mal di pancia viene agli italiani | l’incapacità ha prodotto un disastro”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, torna a difendere il Superbonus e ad attaccare ilMeloni per i risultati in campo economico. Lo fa rispondendo al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha parlato di “mal di” quando pensa al Superbonus. “Il mal dia noi”, è la replica disu Facebook. Il leader del Movimento evidenzia i “numeri deldaldelMeloni. Dopo quasi un anno aumenta la benzina, aumenta la disoccupazione, aumenta il costo dei mutui, il carovita morde e cala il Pil. Gli sbarchi di migranti – che dicevano di voler fermare – sono più che raddoppiati”. L’attacco dialDi ...

E la non qualificazione è stata la stessa cosa, ci sono stati tanti episodi'. EMOZIONI - '... Anche quella del 2012, quando arrivano secondi all'Europeo, ma anche quella del 2016 con: non ...E la non qualificazione è stata la stessa cosa, ci sono stati tanti episodi". Trent'anni ... Anche quella del 2012, quando arrivammo secondi all'Europeo, ma anche quella del 2016 con: non ...'Tutti vediamo quante e quanto profonde sono le divisioni del centrodestra al governo.ogni logica, però, quella maggioranza, priva di una visione e di un'idea dell'Italia, è ...a Giuseppe, ...

Conte contro il governo: "Il mal di pancia viene agli italiani, l ... LA NOTIZIA

Giuseppe Conte replica a Giorgetti: "Il mal di pancia viene a noi, ecco i numeri del disastro prodotto dall’incapacità del governo Meloni".Lei ha visto varie fasi del movimento e ha conosciuto Beppe Grillo già prima del M5S, portandolo per la prima volta in Parlamento per una storica conferenza stampa contro l’elettrosmog. Come vede ...