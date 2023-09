Consumi ridotti e intelligenza artificiale | a Ifa 2023 va in scena la casa del futuro

(Di lunedì 4 settembre 2023) Comoda, sostenibile e intelligente, così sarà ladelsecondo le anticipazioni fornite da chi ville e appartamenti li riempie con i prodotti che sviluppa. All'Ifa di Berlino, una delle fiere di elettronica più grandi d'Europa, è un fluire di frigoriferi, forni, lavatrici, purificatori, aspirapolvere, televisori, lavastoviglie, asciugatrici e tanti altri accessori cui già oggi fatichiamo a rinunciare. Perché sono utili, efficaci e ci conoscono adeguandosi alle nostre abitudini, talvolta rimpiazzando in toto l'attività umana. Per questo piacciono e l'interesse verso di loro cresce, con le aziende di settore che quindi si ingegnano per trovare proposte in grado di emergere tra la folta concorrenza. Tra le 27 grandi hall della Messe Berlin abbiamo visto e toccato con mano tanti prodotti che nei prossimi mesi arriveranno sul mercato, inseguendo ...

... un aiuto per ottimizzare l'uso degli elettrodomestici rispetto alle proprie esigenze , in quanto consente di visualizzare ienergetici mensili e l'importo atteso delle bollette dell'...Si tratta di un pannello con tecnologia LTPO , quindi in grado di gestire frequenze di aggiornamento sostenute e variabili e allo stesso tempo, con una luminosità di picco è di 1.Un ottimo risultato se si tiene conto che per effetto dell'inflazione in Italia si sonoe quindi anche la produzione di rifiuti ne ha risentito. In generale è l'intera regione ...

App, fotocamere e sensori per far dialogare gli elettrodomestici, che diventano smart per alleggerire consumi e bollette. Alla fiera dell'elettronica spicca anche Honor con i suoi smartphone da record ...Ricercatori pakistani hanno sviluppato un innovativo sistema di pulizia che ottimizza le performance dei pannelli fotovoltaici e ne riduce le perdite di energia ...