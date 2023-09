Congedo biennale per assistere familiare con disabilità | quale stipendio | scatti anzianità e contributi pensione La Guida

La residenza fittizia può essere utile anche al dipendente che, per ottenere ilstraordinarioretribuito , voglia far risultare di essere convivente con il familiare portatore di ...... cos'è ilstraordinario non retribuito Sin da subito va detto che questo tipo di aspettativa non va confusa con ilstraordinarioretribuito , che spetta invece per l'...... deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica; tre giorni mensili di permesso retribuito dal lavoro;straordinario...

Congedo straordinario biennale per assistere il genitore disabile, lo può richiedere anche il figlio non convivente Tecnica della Scuola

L’accordo, con validità biennale, si inserisce nell'ambito del progetto ... è un tema di particolare rilevanza perché in grado di fornire ai volontari congedati una concreta possibilità di ...3, comma 3 legge 104/92), deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario biennale, solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di tutti ...