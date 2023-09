Concorso Medicina Generale | prorogato il termine per la presentazione delle domande

E' stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alper l'ammissione al corso triennale di formazione specifica ingenerale 2023/2026 sino al 30 settembre 2023 . L'avviso di proroga è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della ...Nei mesi scorsi ha conquistato il"Cavaion d'oro", nel 2018 aveva vinto il premio "Maria ... Il canto è unapotentissima e una disciplina ardua. È un'esigenza spirituale, prima che ......e Politiche sociali informa che è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alper l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in...

Concorso Medicina Generale, prorogato il termine per la ... Valledaostaglocal.it

Continuano le difficoltà anche per il reperimento di medici pediatri per l’Asrem che era alla ricerca di 9 nove medici specializzati in Pediatria da assumere a tempo indeterminato, ma al concorso, su ...In Molise restano le difficoltà nel reperire personale medico. L'Azienda sanitaria regionale (Asrem) era alla ricerca di nove medici specializzati in Pediatria da assumere a tempo indeterminato, ma ...