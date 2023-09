... che calcolano l'immissione negli istituti su tutta la regione di oltre 12mila persone non in ruolo, per la precisione 9800 docenti chiamati per le docenze e 2150 tra il personale. 'Nonostante l'......30mila professori dovrebbero arrivare in corsa (il condizionale d'obbligo) con il nuovo... Per i docenti l'aumento salariale medio mensile a regime è di 124, per gliè di 96, per i Dsga (i ...Due i casi particolari docenti con cattedra COE Leggi tutto docenti assunti dastraordinario bis e GPS sostegno che per l'anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto assegnazione provvisoria Nota ...

Concorso ATA ex LSU: si concluderà nei prossimi mesi. Domande in scadenza l’8 settembre Orizzonte Scuola

Nuova selezione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Ultime novità su bando e prove previste. I dettagli.Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le prime nomine: elenchi USP in aggiornamento.