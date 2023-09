Come sta Pecco Bagnaia | ci sarà al Misano?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’incidente di ieri che ha visto purtroppoprotagonista ha fatto spaventare tutti, anche perché per le dinamiche rischiava di compromettere fortemente gran parte della sua stagione. Fin dai primi bollettini medici però le preoccupazioni sono in parte rientrate. Miracolosamente non vi è stato nulla di rotto e il pilota della Ducati dovrebbe essere in pista al gran premio del. A fare il punto sulle sue condizioni ci ha pensato anche il team manager Davide Tardozzi che ha contribuito a rassicurare tutti. Le condizioni diA fare chiarezza ci ha pensato lo stesso pilota che fuori dall’ospedale, uscito con le stampelle, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: “Avevo poco grip già dal warm up lap e ho fatto solo una gran botta non normale. Difficile individuare ...