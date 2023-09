Colosseo – Turista tedesco sorpreso con un grosso coltello

(Di lunedì 4 settembre 2023) Momenti di tensione alnel fine settimana, quando durante l’apertura gratuita del monumento, tra la folla di turisti intenta ad accedere all’interno dell’anfiteatro, un cittadinoè stato colto con unda cacciatore, nascosto nella cintura dei pantaloni. L’arma, rilevata al metal detector, ha fatto scattare il sistema di allarme nella zona. Il personale di sicurezza, impiegato al, ha bloccato ile richiesto l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale di presidio nell’area. Gli agenti del GSSU, Gruppo sicurezza sociale urbana, intervenuti prontamente, hanno proceduto al fermo del, denunciandolo per porto abusivo dell’arma. Per tale reato l’uomo, che non ha saputo giustificare l’accaduto, dovrà ...

Tensione al Colosseo, turista tedesco prova a entrare con un ... Dire

l'uomo aveva nascosto il coltello nella cintura dei pantaloni