“Cogli…” Cos’ha detto Bersani sul generale Vannacci

(Di lunedì 4 settembre 2023) Pier Luigiè intervenuto alla Festa dell’Unità di Ravenna criticando senza mezzi termini ile la sua fatica letteraria, “Il mondo al contrario”. L’ex segretario del Partito Democratico, mai a corto di metafore, ha usato l’espressione bar Italia per andare all’attacco del già comandante della Task Force 45. Un richiamo non troppo allusivo a Bar Sport Duemila di Stefano Benni, conterraneo di. Le parole di“Quando leggi i passaggi del libro di, pensi: vabbè, sciogliamo l’esercito, sciogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar, il bar Italia. Il bar dove puoi dare dell’invertito a un omosessuale, della fattucchiera a una femminista, del negro a un nero, dove puoi dire a un ebreo ‘sì, ho capito la Shoah, ma adesso non esagerare’. ...

... "Ciò che m'intriga è la domanda'è oggi per noi il ... /nel passato perdono e bontà di Dio / prega che Dio ti custodisca ... Il testo in suna sua forza trascinante, sorretto anche dall'...Tu lidal lato affettivo, con pietà verso il creato e lo ... "Davvero il cuore è l'unico animale che cifatti uguali alle ...'altro vuole sentirsi dire l'innamorato, per essere fino in fondo ...Se le, sei già dentro il tumultuoso sconvolgimento che ... lo stesso intento e la stessa amara risata Che'è la satira Un ... La satira losempre fatto. Basti pensare al controverso e ...