CM com – Toromania | con Zapata è tutta un’altra storia Finalmente Belotti è stato sostituito | Serie A

(Di lunedì 4 settembre 2023) 2023-09-04 12:11:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Non ha segnato, ha giocato poco più di un’ora e deve ancora trovare la migliore condizione fisica: eppure si è già visto quanto Duvanpossa essere importante per il Torino. Non sostituire Andreaun anno fa eraun errore, che la squadra granata ha anche pagato a caro prezzo in certe partite trovandosi a giocare senza un attaccante di ruolo: ora non solo è arrivata una prima punta, ne è arrivata anche una davvero forte, capace di fare la differenza. Nei minuti avuti a disposizione contro il Genoa,ha già fatto vedere quello che è in grado di fare, ha mostrato l’apporto che può dare alla squadra. Protegge palla, lotta e spesso vince i duelli con i difensori avversari, sa anche dialogare bene con i compagni. E’ mancato il gol ...

Commenta per primo La copertina dei giornali se l'è guadagnata Duvan Zapata , il bomber acquistato negli ultimi giorni di mercato, ma chi più di tutti ha scaldato il cuore dei tifosi è stato un altro ...Commenta per primo Se c'è un giocatore nella rosa del Torino che non va venduto quello è Alessandro Buongiorno. Se c'è un giocatore che il Torino sta pensando di vendere nelle ultime ore della ...1 Aggrapparsi ai rigori, generosi, concessi al Milan per cercare una giustificazione al 4 - 1 incassato a San Siro sarebbe sbagliato. Anche se penalty fischiati da Mariani il Torino sarebbe uscito ...

Toromania: Buongiorno è il volto bello del calcio, è lui la stella del ... Calciomercato.com

Se c’è un giocatore nella rosa del Torino che non va venduto quello è Alessandro Buongiorno. Se c’è un giocatore che il Torino sta pensando di vendere nelle ultime ore della sessione estiva di calciom ...Vale per Schuurs e Ricci ma vale anche per tutti i titoli: ora non bisogna commettere l’errore di venderli. Alla fine della sessione estiva di calciomercato manca troppo poco tempo, sarebbe impresa ar ...