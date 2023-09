Clima | la spedizione di Greenpeace sui ghiacciai alpini | “In 14 anni il Miage ha perso 23 metri di spessore e 100miliardi di litri d’acqua”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Si è appena conclusa la seconda parte delladiItalia e del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) su due dei più estesiitaliani, per monitorare lo stato di conservazione di questi giganti di ghiaccio, minacciati dall’aumento delle temperature globali. La seconda tappa si è svolta dal 31 agosto al 2 settembre sulo del, che si trova nel versante italiano del massiccio del Monte Bianco, in Valle d’Aosta, al termine di un’estate segnata da ondate di calore eccezionali e temperature record, al punto che luglio che è stato il mese più caldo mai registrato a livello globale. Ilè il più grande “o nero” (ovvero ricoperto da detriti) delle Alpi, e uno dei treitaliani con una superficie ...

... ma un evento speciale legato alladi soccorsi per i terremotati dell'Irpinia). La prima ... Questo era ilculturale che si voleva creare nella fase più drammatica della strategia della ...Ildentro allo spogliatoio è quello giusto, lo si è visto anche contro il Parma: nonostante ... Insieme a lui farà parte dellaanche Andrea Barberis, che ha raggiunto una condizione ...'L'Ammiraglio Pettorino, in undi porti italiani chiusi ai naufraghi, di donne, bambini, ... Penso alladel settantotto dei due incrociatori nel Mar Giallo per portare a Venezia mille ...

Clima, la spedizione di Greenpeace sui ghiacciai alpini: “In 14 anni il Miage ha perso 23 metri di… Il Fatto Quotidiano

SPEDIZIONE DI GREENPEACE E DEL COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO ... già presidente del CGI e membro del network di esperti ed esperte Voci per il clima promosso da Greenpeace Italia. Il ritiro dei ...Da settimane il canale che attraversa l'istmo centroamericano non funziona a pieno ritmo a causa di una lunga e grave siccità ...