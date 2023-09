Classifica film al botteghino 28 agosto – 3 settembre

(Di lunedì 4 settembre 2023) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 28al 3. 1 OPPENHEIMER Regia di Christopher Nolan Con Dylan Arnold, Olli Haaskivi, Matthew Modine, Dane DeHaan Genere Biografico Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 180 2 BARBIE Regia di Greta Gerwig Con John Cena, Dua Lipa, Jamie Demetriou, Caroline Wilde, Genere Avventura Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 114 min 3 LA CASA DEI FANTASMI Regia di Justin Simien Con Antonino Paone, Kurt Yue, Chase W. Dillon, Rosario Dawson Genere Commedia Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 125 min 4 THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA Regia di Antoine Fuqua Con Remo Girone, Daniele Perrone, David Denman, Andrea Dodero Genere Azion Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 109 min 5 TARTARUGHE NINJA – CAOS MUTANTE Regia di Jeff ...

