MANCHESTER (Inghilterra) - A volte ritornano. Andréè stato convocato dal Camerun per la prossima gara di qualificazione alla Coppa d'Africa contro il Burundi . Il portiere era stato escluso durante i Mondiali del Qatar dopo delle pesanti ...Andretorna a vestire la maglia della sua nazionale e difendere la porta del Camerun. La ... La notizia ha delperché solo pochi mesi fa portiere e Nazionale si erano lasciati in rapporti ...ItOra il giocatore, che in estate ha lasciato l'Inter per oltre 52 milioni di euro, torna a far parlare di sé, questa volta per unritorno.aveva infatti annunciato l'addio alla ...

Clamoroso Onana, il post annuncia il ritorno: "Ho subito ingiustizie" Corriere dello Sport

MANCHESTER (Inghilterra) - A volte ritornano. André Onana è stato convocato dal Camerun per la prossima gara di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Burundi. Il portiere era stato escluso ...Il portiere è stato convocato anche dopo il caos Mondiale risalente a otto mesi fa, quando litigò con il C.t. e lascio il ritiro in Qatar ...