City | Guardiola sarà a Cuneo per incontrare degli studenti

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’annuncio di Pep, allenatore del Manchester, sulla partecipazione ad un evento in Italia. I dettagli Di seguito l’annuncio di Pep, allenatore del Manchester, sulla partecipazione ad un evento organizzato dalla Fondazione Crc a. PAROLE – Sono davvero felice di poter offrire il mio contributo per questa iniziativa, collaborando con Fondazione Crc su invito della Fondazione Vialli e Mauro. L’attenzione al talento e l’importanza del gioco di squadra hanno contraddistinto tanti momenti della mia carriera sportiva: due requisiti fondamentali per costruire un percorso vincente non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni.