Città italiane | sulla casella postale compare un cartello esilarante e sgrammaticato contro la pubblicità

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 4 settembre 2023) Moltissime case in Italia espongono unin cui invitano a non lasciarecartacee nelle caselle della posta. Uno di loro si è distinto per i toni tutt'altro che pacati e soprattutto per aver scritto tre volte il messaggio, in maniera diversificata ma sempre sgrammaticata. Lacartacea sta lentamente sparendo? Molte imprese, negli ultimi dieci anni, hanno preferito investire il proprio budget pubblicitario in annunci virtuali, in particolar modo sui social network. Di certo laoffline continuerà ad esistere nel futuro immediato, sebbene ogni anno crescano i numeri di quella online. Il volantino pubblicitario, come quello con le offerte del supermercato, nel 2023, è pensato soprattutto per le persone che non possiedono uno smartphone. Tuttavia anni e anni di volantinaggio selvaggio ...